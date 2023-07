Das Feuerwerk wird der Höhepunkt beim Pforzheimer Lichterfest

Die Vorbereitungen für das Feuerwerk beim Pforzheimer Lichterfest laufen seit Wochen. Mehr als 100 Stunden Arbeitszeit haben die Macher in das Spektakel investiert, das am Samstagabend den Nachthimmel erhellen wird.

Es wird sicherlich wieder viele staunende und berührte Gesichter im Enzauenpark geben, wenn an diesem Samstagabend das Feuerwerk den Höhepunkt und Abschluss des diesjährigen Lichterfests bilden wird. Was man als Besucher dabei allerdings nicht sieht, ist der immense Aufwand, der dahintersteckt.

Gleich zwei Unternehmen kümmern sich darum, dass das Feuerwerk in Kombination mit der Lasershow am Ende seine Wirkung entfalten kann, sagt Marketingmanagerin Vanessa King vom städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP): die Jorima GmbH und die Laser Division, beides Unternehmen aus Ellwangen an der Jagst.

Viel Arbeitszeit ist in die Vorbereitung fürs Feuerwerk beim Pforzheimer Lichterfest geflossen

Mehr als 100 Stunden wurden in die Vorbereitung investiert, angefangen vom gemeinsamen Brainstorming, was das Thema und die Musikauswahl betrifft, über das Schreiben des Sprechertextes für das Intro und den Musikschnitt bis zum synchronen Programmieren der gesamten Show.

Dabei gebe es nicht nur eine „enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Feuerwehr“, erklärt King; im Enzauenpark sind auch Sperrzonen für den Abbrennplatz eingerichtet worden und das Personal musste eingeteilt werden, damit einem reibungslosen Verlauf des Feuerwerks nichts im Wege steht.

Tatsächlich ist es eine Mischung aus künstlerischem und handwerklichem Prozess, ein solches Feuerwerk vorzubereiten und abzubrennen, erklärt Johannes Rieber, Geschäftsführer der Jorima GmbH, im Gespräch mit dieser Redaktion. Deshalb investieren sie auch viel Zeit in den kreativen Prozess.

15 Minuten dauert das Zusammenspiel aus Musik, Feuerwerk und Lasershow

Das Zusammenspiel aus Musik, Feuerwerk und Lasershow ist nämlich eine Komposition, die an diesem Abend etwa eine Viertelstunde dauern wird. Dabei gebe es schon im Vorfeld vieles zu beachten, sagt Rieber.

Zum einen sind Wechsel in der Höhe eingeplant, damit das Feuerwerk nicht irgendwann durch Rauch verdeckt wird, zum anderen müssen sie aber auch die Aufmerksamkeitsspanne bei Menschen bedenken, also möglichst abwechslungsreich agieren. „Das ist ein langer Prozess“, sagt Rieber – ein Prozess, bei dem es auf jedes Detail ankommt.

Die Kombination aus Feuerwerk und Laser ist auch für die Macher ein besonderes Element, gleichwohl sie darin schon sehr erfahren sind. „Es wird im Prinzip nie langweilig“, weiß Rieber. Als Team sind sie ohnehin längst eingespielt. Früher haben sie auch mal am Vortag mit dem Aufbau begonnen, erzählt er.

Nicht zuletzt dank der intensiven Vorbereitung und dem ganzen Erfahrungsschatz schaffen sie es inzwischen aber am Tag des Events. Jeder weiß dann, was er tun muss, jeder Handgriff sitzt.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten fürs Lichterfest

Von all dem werden die Besucher am Abend allerdings nichts mitbekommen. Sie sollen schließlich nicht primär das Handwerk, sondern zuvorderst das Kunstwerk bestaunen dürfen, das an den Nachthimmel gezaubert wird.

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, dabei zu sein. Der WSP hat den Kartenvorverkauf bis 15 Uhr am Veranstaltungstag verlängert. Ganz Kurzentschlossene können Tickets auch an der Abendkasse im Enzauenpark kaufen. Die Feuerwerk-Lasershow soll gegen 23 Uhr beginnen.