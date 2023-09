Immer wieder wirtschaftliche Rückschläge

Das „G19“ in Pforzheim hat eine wechselvolle Geschichte

Der damalige City-Einkaufspark öffnete vor 40 Jahren und geriet anschließend in den Strudel der Steinhart-Bankenkrise – später wurde er in die Goethe-Galerie umbenannt. Bis heute hält der Kampf um wirtschaftliche Konstanten an.