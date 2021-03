Das neue Emma-Jaeger-Bad in Pforzheim bekommt ein Kinderplanschbecken

Über Jahre schon zieht sich die Bäder-Misere in Pforzheim hin. Nun kommt leichter Schwung in die Angelegenheit: Das neue Emma-Jaeger-Bad soll ein Kinderbecken bekommen. Wie es mit dem Dauerbrenner Wartbergfreibad weiter geht, ist noch nicht entschieden.

Das Emma-Jaeger-Bad wird also ein Kinderplanschbecken bekommen, und die Stadt sucht Sponsoren, die dafür rund zwei Millionen Euro aufbringen. Mit diesem Beschluss hat der Gemeinderat am Dienstag – bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen – die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass der geplante Neubau am alten Standort dieses zusätzliche Angebot für Familien erhält.

Zuvor hatten schon Werke- und Hauptausschuss dafür gestimmt. Brutto sind inklusive Kinderbecken nun rund 25,6 Millionen Euro für das neue Emma veranschlagt. Für die Entwicklung wird ein Generalplaner beauftragt. Damit geht es in der unendlichen Geschichte der Pforzheimer Bäderkrise ein kleines Stück weiter.

Antrag von Stadtrat Klein wird abgelehnt

Stadtrat Reinhard Klein (Bürgerliste) hatte mit seinem Antrag keinen Erfolg. Er schlug vor, die Stadt solle nur ein Familien- und Freizeitbad bauen– am bisherigen Emma-Standort, aber mit mehr Fläche. Dafür solle der Gemeinderat den Plan eines Kombibads auf dem Wartberg aufgeben.

Andernfalls würde man zwei halbherzige und abgespeckte Versionen erhalten, so Klein. Im Kinderplanschbecken fürs Emma sieht er „eine Alibifunktion“. Denn für ein ein richtiges Familienbad mit Massagedüsen oder Whirlpool und dergleichen fehlt der Platz. „Es würde ein kastriertes Bad entstehen“, sagte Klein. Und fürs Kombibad auf dem Wartberg sei ohnehin kein Investor zu finden, der ohne finanzielle Hilfe der Stadt bauen würde.

Über Wartbergfreibad soll demnächst wieder beraten werden

Oberbürgermeister Peter Boch wies darauf hin: „Die Beschlüsse sind gefasst.“ Wie es mit dem Wartberg weiter geht, stand am Dienstag nicht zur Diskussion. Zuletzt hatten mehrere Stadträte einen „Plan B“ gefordert, weil sich bislang kein Investor gefunden hat, der den Neubau ohne finanzielle Hilfe stemmen würde.

Genau dies aber ist Grundlage des im Januar 2020 gefassten Gemeinderatsbeschlusses. Die CDU-Fraktion hatte zuletzt signalisiert, später Geld für den laufenden Betrieb geben zu wollen.

Oberbürgermeister Peter Boch will das Thema nochmals im Gemeinderat diskutieren, der darüber entscheiden muss.

Baukosten Für den Neubau des Emma-Jaeger-Bads hat die Stadt 25,6 Millionen Euro eingeplant. Anfang 2026 soll es in Betrieb gehen. Am Standort Huchenfeld belaufen sich die Kosten Stand jetzt auf rund 13 Millionen, inklusive vier Millionen die das Land spendet. Fertigstellung soll Ende 2024 sein. Ein Baugutachten in Höhe von 150.000 Euro soll Erkenntnisse bringen, wie hoch der Sanierungsbedarf im Dillweißensteiner Nagoldfreibad ist. Es soll Ende des Jahres vorliegen. Bäder-Chef Lutz Schwaigert ist der Ansicht, dass mit einer Summe zwischen sechs und acht Millionen Euro zu rechnen sein dürfte. Alles offen bleibt weiterhin beim Wartbergfreibad. Das Thema soll in der nächsten Zeit nochmals im Gemeinderat behandelt werden. dia

„In der nächsten Zeit werden wir mit dem Gemeinderat zu klären haben, ob die vom ihm im Januar 2020 beschlossenen Rahmenbedingungen zur Investorensuche weiterverfolgt oder modifiziert werden sollen“, heißt es dazu etwas vage aus der Verwaltung.

Emma-Jaeger-Bad: Im April wird Ergebnis von Bodenuntersuchung erwartet

Zumindest zwei Bäder bringen etwas Schwung in die langwierige Angelegenheit, was auch optisch sichtbar ist: Am einstigen Stadtbad wurden als erster Schritt vor dem geplanten Neubau Bäume gerodet.

Auch Bodenerkundungen bezüglich möglicher Altlasten und Kampfmittel sind laut Lutz Schwaigert beendet. Der Projektleiter Bäder Entwicklung rechnet Anfang April mit Ergebnissen. Danach werden die Arbeiten für den Rückbau ausgeschrieben, der Ende des Jahres erfolgen soll. Bis dahin will man auch einen Planer haben. Geplante Fertigstellung des neuen Emma ist 2025/26.

„Wir haben uns natürlich zum Ziel gesetzt, dass zum Betriebsbeginn die entsprechende Summe eingeworben sein wird“, sagt Schwaigert zum Thema Planschbecken. Allerdings sei das nicht zwingend. Auch danach könnten noch Spenden eingehen.

In Huchenfeld sollen die Vorarbeiten zum Abriss in den Pfingstferien abgeschlossen sein. Auch hier setzt die Stadt auf einen Generalplaner, den sie über ein europäisches Ausschreibungsverfahren zu finden hofft. Als Baubeginn fürs Stadtteilbad gibt Schwaigert das kommende Jahr an. Ende 2024 sollen Schulen, Vereine und Bürger dort wieder schwimmen können.

Anfang Mai könnten Freibäder öffnen – wenn die Pandemie es zulässt

Derweil bereitet man sich beim Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetrieben (EPVB) auf die Sommersaison vor. Eine vorzeitige Eröffnung, wie vor Kurzem in Karlsruhe erwogen, war in Pforzheim kein Thema. „Wir gucken neidisch auf diese Städte“, sagt Schwaigert, diese Möglichkeiten gebe es hier nicht. „Das hätten wir nicht geschafft“, sagt Schwaigert. Er hofft, dass ihm die Pandemie nicht die vorgesehene Öffnung um den 1. Mai herum verhagelt.

Wir gucken neidisch auf diese Städte. Lutz Schwaigert, Projektleider Bäder

Im Nagoldfreibad sei das Wasser bereits aus den Becken abgelassen. Jetzt stehen Reinigungsarbeiten an, auch im Wartbergbad. Die technischen Anlagen müssen überprüft und in Betrieb genommen werden, gleiches gilt für die Sanitäranlagen. Dabei laufe eigentlich alles wie sonst auch. Ob es klappt zum Beginn des Wonnemonats und wenn, zu welchen Bedingungen? Schwaigert ist gespannt und gibt zu: „Momentan fehlt mir die Fantasie mir vorzustellen, dass wir dann öffnen können.“