Das Pforzheimer Lichterfest findet dieses Jahr schon Anfang Juli statt

Das Lichterfest wirft seine Schatten voraus: Die Traditionsveranstaltung im Enzauenpark geht in diesem Jahr bereits in die 22. Auflage. Momentan laufen die Vorbereitungen beim städtischen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) auf Hochtouren. Eines ist schon jetzt klar: Das Lichterfest wird dieses Mal etwas früher stattfinden als sonst.

„Das in den letzten Jahren stets eine Woche vor dem Beginn der Sommerferien terminierte Lichterfest wird in diesem Jahr kalendarisch nach vorne rücken und bereits am Samstag, 8. Juli, stattfinden“, sagt WSP-Direktor Oliver Reitz auf Anfrage dieser Redaktion.

Lichterfest Pforzheim: Terminkollision mit Theater Open Air soll vermieden werden

Grund dafür sei das Theater Open Air, das am 22. Juli stattfindet, also genau an dem Termin, zu dem ursprünglich auch das Lichterfest angedacht gewesen ist. Um zu vermeiden, dass sich zwei Großereignisse am selben Tag gegenseitig Konkurrenz machen, wurde entschieden, das Lichterfest einfach vorzuziehen.

Inhaltlich werden sich die Besucher aber auch zu dem früheren Zeitpunkt auf Bewährtes verlassen können. „Unser Konzept aus Lichtinszenierung mit abschließendem Feuerwerk, Kulinarik, musikalischer Unterhaltung und Geselligkeit hat sich bewährt und wird auch in diesem Sommer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Enzauenpark locken“, sagt Reitz.

Bereits im vergangenen Jahr sind hinsichtlich Bühnenplatzierung und Illumination einige Veränderungen vorgenommen worden. Das will man beibehalten. „Diese Modifizierung mit einer großen Bühne im östlichen Bereich der großen Wiese wurde von den Gästen dankend angenommen“, so der WSP-Direktor, der das Lichterfest auch in musikalischer Hinsicht wieder gut aufgestellt sieht.

Erneut dürfe man sich auf zwei musikalische Acts freuen: Zunächst wird der Gitarrist Matthias Hautsch im Quartett im Martin Simon (Bass), Marcel Millot (Schlagzeug) und Ira Diehr (Gesang) auftreten, bevor die sechsköpfige Band „Human – Livin’ the 80s“ das Zeitgefühl dieses legendären und stilbildenden Jahrzehnts auf die Bühne und in den gesamten Enzauenpark holt.

Lichterfest will auch kulinarisch einiges bieten

Die Besucher sollen allerdings „nicht nur mit Musik und stimmungsvoller Lichtinszenierung“, verwöhnt werden, auch in kulinarischer Hinsicht wird es ein vielfältiges Angebot geben. Neben dem Gastroteam um die Wirtefamilie Daudert werden auch Foodtrucks auftischen. Zudem setzt der WSP auf bestehende Partnerschaften. Mit an Bord ist die Volksbank als Hauptsponsor.

„Und auch die Fortführung der Partnerschaft mit dem Medienhaus BNN knüpft an die bewährte Kooperation der Vorjahre an“, sagt Reitz. Es ist eine Partnerschaft, die auch die Regionalleiterin der Badischen Neuesten Nachrichten Ivonne Kuhnke zu schätzen weiß. „Für uns ist es eine Herzenssache, dem Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim als Partner zur Seite zu stehen“, sagt sie. „Wir sind stolz auf diese harmonische Zusammenarbeit, die seit mehreren Jahren bestens funktioniert. Diese vertrauensvolle Partnerschaft ist für beide Seiten eine liebgewonnene Tradition, die wir gerne fortsetzen wollen.“