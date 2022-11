Das sind die Pforzheimer Zonta-Aktionen gegen Gewalt an Frauen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Freitag, 25. November, will auch der Zonta-Club Pforzheim auf das Problem aufmerksam machen. Was dort geplant ist.

Das geht aus einer Mitteilung des Servicevlubs hervor. Die Mitglieder des Zonta-Clubs sind demnach dazu an zwei Standorten aktiv: Zum einen wird Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) ab 14 Uhr eine orangefarbene Zonta-Bank zwischen Theater und Congresscentrum Pforzheim ihrer Bestimmung übergeben.

Zum anderen soll es ab 15.30 Uhr eine Aktion am Leopoldplatz geben: Hier wolle man 139 Paar orangefarbener Schuhe präsentieren – so viele wie Frauen, die im Jahr 2020 von ihren Partnern in Deutschland ermordet wurden. Begleitet werde die Aktion von einem Infostand mit Flyern und Gesprächsangeboten. Auf die traditionell orangefarbene Beleuchtung von Gebäuden werde aktuell aus Energiespargründen verzichtet.

Botschafter der diesjährigen „Zonta says No!/Orange the World“-Aktion ist OB Boch. „In Deutschland wird statistisch jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. Fast täglich wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Eine erschreckende Realität, die es gemeinsam zu verändern gilt“, wird der OB zitiert, und weiter: „Wir müssen Opfern Glauben schenken und sie unterstützen. Gleichzeitig darf das Verhalten der Täter nicht toleriert werden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Deshalb unterstütze ich die Aktion ‚Zonta says No‘“.

Neues Aktionsbündnis 25. November gegründet

Mit seinen über die Stadt verteilten Aktivitäten ist der Zonta-Club Pforzheim demnach Teil des neu gegründeten „Aktionsbündnis 25. November“. Hierzu haben sich mehrere Initiativen und Gruppen aus Pforzheim und dem Enzkreis zusammengeschlossen. Beteiligt seien neben dem Zonta-Club Pforzheim unter anderem die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Pforzheim und des Enzkreises sowie das Rex und das Kommunale Kino mit Filmvorführungen und Diskussion.

Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist laut Zonta eine weitverbreitete Menschenrechtsverletzung. Weltweit erführen 35 Prozent aller Frauen Gewalt, so die Statistik der WHO. Im Durchschnitt werde jede dritte Frau Opfer einer Gewalttat, einer Vergewaltigung oder eines Angriffs. In Deutschland seien im Jahr 2020 laut Polizeistatistik bei weit mehr als 146.000 Fällen von Partnerschaftsgewalt fast 80 Prozent der Opfer Frauen gewesen, 139 Fälle endeten tödlich.