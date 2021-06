Autoschlange von Kreuzung zu Kreuzung

Dauerstau statt Umleitung: Stadt Pforzheim lässt die Zerrennerstraße trotz Großbaustelle offen

Verschärfte Stauzone in der Zerrennerstraße in Pforzheim. Bis Ende 2023 werden Autos und Bauarbeiter wegen des Abrisses des Sinn-Leffers-Gebäudes und eines Neubaus fürs Sozialrathaus an der Ecke Leopoldstraße fast auf Tuchfühlung arbeiten.