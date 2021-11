30 Jahre Mauerfall

DDR-Museum Pforzheim: Ein Ort für Demokratie und Freiheit

1998 gründete Klaus Knabe ein DDR-Museum in Pforzheim. Was als Sammelsurium von Zeitzeugnissen begann, ist heute ein als „Lernort Demokratie“ gefördertes Museum. Und es ist das einzige DDR-Museum in ganz Westdeutschland.