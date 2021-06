Es ist ein kleiner Satz, der die Rettungsmeldung des Pforzheimer Eissports am Freitag etwas überdeckte. „Wenn das Land Baden-Württemberg die Kreisimpfzentren über den 30. September betreiben möchte, werde ich die Entscheidung über die weitere Nutzung der St.-Maur-Halle dem Gemeinderat vorlegen“, hatte Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in Aussicht gestellt. Und damit zur weiteren Verwirrung in der Debatte um das Impfzentrum in der Eishalle beigetragen. Denn was, wenn dieses Szenario tatsächlich eintritt?

Beim 1. CfR Pforzheim, Stammverein der Eissportler in der St.-Maur-Halle, will man davon nichts wissen, beharrt auf der ursprünglichen Forderung, dass zum 15. August wie geplant Schluss in der Halle ist. „Ich möchte an so einen Wahnsinn nicht glauben“, sagt der Vorsitzende Markus Geiser. „Die Politik muss die Basis für alle Ehrenamtlichen schaffen, um soziale Verantwortung zu übernehmen. Sonst kann ich es gleich bleiben lassen.“

Geiser hat wenig Verständnis für die Planspiele der Bürgermeisterrunde und des Sozialministeriums. „Die Argumente für Impfzentren waren Masse und Infrastruktur. Das hat Edeka Berger an einem Tag widerlegt“, sagt er, verweist auf die Impfaktion unter anderem der Pandemiebeauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung Nicola Buhlinger-Göpfarth auf dem Supermarktparkplatz in Huchenfeld. 850 Dosen Astrazeneca wurden dort binnen weniger Stunden verimpft. „Dann sollen sie so etwas auf dem Messplatz bauen, gleich neben dem Testzentrum“, ist sein Vorschlag.