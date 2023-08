Zu einem Brand in der Nägelishäldenstraße im Stadtteil Pforzheim-Eutingen rückten die Rettungskräfte der Pforzheimer Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes am Samstagabend aus.

Kurz vor 20:00 Uhr am Samstag entdeckten die Bewohner einer Wohnung in Pforzheim-Eutingen einen Rauchaustritt aus einer in die Decke eingelassener Lampe und benachrichtigten die Feuerwehr. Laut Polizei war für die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des betroffenen Mehrparteienhauses feststellen.

Die Bewohner des Gebäudes konnten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 21 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer vollständig gelöscht. Erschwert wurden der Feuerwehr die Löschmaßnahmen durch die sehr enge Umgebung. Die Nägelishäldenstraße ist eine sehr schmale Straße mit nur einem schmalen Bürgersteig. Zudem behinderten die geparkten Fahrzeuge die Einsatzfahrzeuge und der Einsatzkräfte.

Brand verursacht Schaden in Höhe von etwa 300.000 Euro

Nach dem Brand ist die Dachgeschosswohnung unbewohnbar. Die Bewohner fanden eine Ersatzunterkunft. Die anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Vermutlich war es in der Dachgeschosswohnung des Hauses durch einen technischen Defekt der Deckenbeleuchtung zu dem Brand gekommen, der sich in der Zwischendecke rasch ausbreitete. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Nägelishäldenstraße bis ca. 22:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Vor Ort war die Berufsfeuerwehr Pforzheim sowie die freiwillige Feuerwehr Pforzheim-Eutingen. Insgesamt waren seitens der Feuerwehr zehn Fahrzeuge und 41 Einsatzkräfte vor Ort.