Regionalzüge zwischen Stuttgart und Karlsruhe müssen einen Umweg fahren, sie werden von Karlsruhe-Durlach ohne Halt weiter nach Vaihingen an der Enz geleitet. Die Haltepunkte Mühlacker, Pforzheim und Wilferdingen-Singen entfallen, eine direkte Schnellverbindung zwischen den Großstädten Karlsruhe und Pforzheim gibt es also nicht.

Informationen zu den Problemen waren zunächst eher spärlich. Fahrgästen war nur bekannt, dass der Halt in Pforzheim ausfällt, später war auf Online-Kanälen der Bahn kurzzeitig die Information eingepflegt, dass ein defektes Stellwerk die Ursache ist, diese Information ist derzeit nicht mehr zu finden.

In Durchsagen am Bahnsteig hieß es lediglich: „Der Halt in Pforzheim entfällt, Grund dafür ist eine Umleitung.“ Wie lange die Störung anhält, ist nicht bekannt.

Defektes Stellwerk: Fahrgäste brauchen deutlich mehr Zeit

Betroffen ist auch die S5 der Albtal-Verkehrsgesellschaft AVG. Auch hier sind Informationen via Deutsche Bahn spärlich. So heißt es eher allgemein, es könne zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Ob die jeweilige S5 fährt oder nicht, zeigt sich teils erst am Bahnsteig selbst.

Auch der IC Nürnberg-Karlsruhe muss den Halt in Pforzheim derzeit auslassen.

Bahnreisende zwischen Karlsruhe und Pforzheim können sich entweder mit mehreren Umstiegen per S-Bahn durchschlagen. Oder sie nehmen den IRE mit dem Umweg über Vaihingen an der Enz und fahren von dort aus weiter mit der Regionalbahn der SWEG nach Pforzheim. In jedem Fall müssen Fahrgäste deutlich mehr Zeit einplanen.

Vage Prognosen von der Deutschen Bahn

Prognosen der Deutschen Bahn sind dem Vernehmen nach eher vage. Ein Sprecher von Go Ahead, das die IRE-Verbindung betreibt, sagte dieser Redaktion: „Wir gehen nach Informationen der Bahn davon aus, dass die Fahrt über Pforzheim im Lauf des Tages wieder möglich sein soll.“

Er bestätigte, dass eine Stellwerksstörung die Ursache ist. Die erste Meldung über Probleme auf der Strecke ging bei Go Ahead um 8.18 Uhr ein.