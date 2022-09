Am 26. September beginnt in der Volkshochschule Pforzheim (VHS) das neue Semester. Jeder vierte Kurs, der angeboten wird, ist ein Sprachkurs. Das erwartet Wissensbegierige im neuen Semester.

Zu ihrem 75-jährigen Bestehen wartet die Volkshochschule Pforzheim (VHS) mit einem vielseitigen Programm auf: Genau 999 Kurse schreibt sie für den Herbst und den Winter 2022 aus, wobei der Schwerpunkt auf den Sprachkursen liegen wird.

Sie machen mit 250 Kursen in 19 Sprachen ein Viertel des gesamten Angebots aus. Vorgestellt wurde das gesamte Programm am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Eine Besonderheit wird in diesem Semester das 75-jährige Bestehen sein, auch wenn die VHS es mit Rücksicht auf Corona vor allem virtuell und in den sozialen Medien feiern möchte. Zwei Jahre nach Kriegsende, am 17. Oktober 1947, ist die Pforzheimer Volkshochschule gegründet worden, als eine der ersten ihrer Art.

Die Schulkindbetreuung an der Volkshochschule ist ein Unikum

„Es gibt wenige Volkshochschulen, die so alt sind“, bemerkte VHS-Direktor Jürgen Will. „Eine große Feier ist aber schwierig, weil wir einfach nicht wissen, wie das mit Corona sein wird, deshalb gehen wir den bescheideneren Weg.“ Das Pressegespräch nutzte Will für einen kurzen Rückblick: Begonnen hat damals alles mit 36 Kursen unter anderem in Geschichte, Literatur und Sprachen. „Das ist dann von Jahr zu Jahr größer geworden.“

Mitte der 1970er Jahre sei es zu einer Professionalisierung der Arbeit an den Volkshochschulen gekommen. Die 80er seien wiederum von einem gewaltigen Anstieg der Kurs- und Teilnehmerzahlen geprägt gewesen, ehe man 1994 ein Novum eingeführt hat: Damals übergab die Stadt der VHS Pforzheim die Verantwortung für die Schulkindbetreuung.

Keine andere Volkshochschule hat eine Abteilung Schulkindbetreuung. Jürgen Will, VHS-Direktor

„Das ist ein Unikum bundesweit“, versicherte Will. „Keine Volkshochschule hat eine Abteilung Schulkindbetreuung“, weil diese klassisch von karitativen Verbänden übernommen werde. Acht Jahre später kam die Hortbetreuung dazu. Momentan sind es bereits neun Kernzeiten und vier Horte, die mit 65 Erziehern betreut werden. „Das ist natürlich eine große Abteilung.“

Gebärdensprache ist neu im Kursangebot in Pforzheim

Eine weitere große Wende sei schließlich im Jahr 2000 gekommen, als die Nachfrage für klassische Bereiche der Allgemeinbildung zurückging und ein Boom in der EDV spürbar gewesen sei. Inzwischen hat sich das Gewicht weiter verschoben und es sind die Sprachkurse, die das Angebot an der Volkshochschule Pforzheim dominieren.

„Die Deutschkurse sind nach wie vor im Wachstumsbereich“, so Pressereferent Heiko Weimer. Führend sind neben Deutsch und Englisch auch die großen romanischen Sprachen. Neu im Programm ist in diesem Semester die Deutsche Gebärdensprache. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich.

Der Gesundheitsbereich gehört ebenfalls zu den Themenfeldern im Angebot der VHS Pforzheim, „der sehr stark nachgefragt wird“, so Weimer, mit Corona aber „eine sehr deutliche Delle“ verkraften musste. Deshalb hat man jetzt wieder ein umfangreiches Spektrum an Kursen aufgenommen, von der Entspannung bis zu kulinarischen Erlebnissen beim Kochen und Backen.

VHS Bilderwelten führt nach Südtirol und Australien

Das Gesundheitsforum wird zudem verschiedene Aspekte zu Krankheit und Gesundheitsthemen beleuchten. Im Bereich Kultur ist neben Kursen im Zeichnen, Modefragen und Schreinern auch auf eine fast schon in Vergessenheit geratene Fertigkeit im Angebot, die sich in sozialen Netzwerken zunehmender Beliebtheit erfreut: Makramee. Zudem wird in Sachen Allgemeinbildung die Vortragsreihe VHS Bilderwelten fortgesetzt, dieses Mal mit zwei Vorträgen, die die Besucher nach Südtirol und Australien entführen werden.

Kurse zum Komplex Beruf und EDV sind ebenfalls im Programm vertreten. Unter anderem geht es dabei um Teamfähigkeit oder darum, wie Videokonferenzen funktionieren. Bunt gemischt ist das Angebot im Bereich der jungen VHS. Es umfasst Kurse von Breakdance und Ballett bis zum Nähen und der Clownkunst.

Während der Herbstferien können Schülerinnen und Schüler zudem ihre Kenntnisse in Englisch und Französisch auffrischen oder in der Vorweihnachtszeit lernen, wie man leckere Plätzchen backt.