Diakonie feiert in Pforzheim an Heiligabend mit Menschen, die alleine sind

Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass die Diakonie die Menschen in Pforzheim zu sich einlädt, die am Heiligen Abend niemanden haben. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung.

Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Worauf sich die einen schon lange freuen, dem sehen andere mit Sorge entgegen. Weil sie zum Beispiel nicht zusammen in der Familie feiern können, sondern alleine zu Hause sind. Für sie will die Diakonie Pforzheim an Heiligabend da sein.

„Gemeinsam statt einsam“ wollen sie am 24. Dezember zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr mit den Menschen in die Weihnachtstage hinein feiern. „Wir wollen auch für die Menschen, die nicht das Glück haben, Gemeinsamkeit genießen zu können, etwas anbieten“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Diakonie Pforzheim, Thomas Lutz, bei einem Pressegespräch am Mittwochmittag.

Deshalb ist die Freude auch so groß, dass sie nach drei langen Jahren pandemiebedingter Zwangspause nun endlich wieder gemeinsam bei einem Essen in gemütlicher und weihnachtlicher Atmosphäre beisammen sein können. „Das wollen wir nutzen, um auch ein bisschen etwas Neues zu machen“, sagt Lutz.

„Gemeinsam statt einsam“ 2022 in Pforzheimer Stadtteilen

Bislang habe es nämlich immer nur eine zentrale Veranstaltung im Hermann-Maas-Haus gegeben. „Dieses Mal haben wir gesagt: Wir wollen den Neustart nutzen und auch in die Stadtteile gehen“ – was ja ohnehin das grundsätzliche Konzept der Diakonie Pforzheim sei, so Lutz. „Wir wollen nah bei den Menschen in den verschiedenen Stadtteilen sein.“

Deshalb wird „Gemeinsam statt einsam“ in diesem Jahr erstmals an drei verschiedenen Standorten parallel stattfinden: Im DiakoniePunkt in der Altstadt, im LukasZentrum in der Weststadt sowie zentral im Haus der evangelischen Kirche in Pforzheim. „Wir haben manchmal ja auch gehbehinderte Menschen unter unseren Besucherinnen und Besuchern und für die ist es natürlich schon ein Vorteil“, sagt Lutz zu der Dezentralisierung. Die Wege sind dadurch insgesamt etwas kürzer – vor allem für die, die in den äußeren Bereichen leben und wohnen.

Und noch etwas anderes wird in diesem Jahr neu sein: Das gemeinsame Essen beginnt bereits am frühen Nachmittag. An allen drei Standorten wird es Putenrollbraten sowie eine vegetarische Variante geben. Zudem bekommen alle Besucher ein Geschenk und wer möchte, kann im Anschluss auch gemeinsam mit den anderen den Gottesdienst in der jeweils nächstgelegenen Kirche besuchen.

Das Rahmenprogramm selbst wird man den Helfern in den jeweiligen Stadtteilen überlassen. Insgesamt sind etwa 30 Ehrenamtliche im Einsatz, viele von ihnen sind schon lange dabei. „Ohne sie könnten wir das an diesem Tag nicht stemmen“, ist Lutz dankbar für die Unterstützung.

Elena Link, Abteilungsleiterin Gemeinwesen der Diakonie, wird „Gemeinsam statt einsam“ im DiakoniePunkt Weststadt betreuen. „Wir freuen uns schon sehr“, sagt sie bei dem Pressegespräch. Das gelte nicht nur für das Team, sondern auch für die Besucher, die sich vorab anmelden mussten. „Wir waren überrascht, dass der Zuspruch in der Weststadt so hoch ist.“

Lieder und besinnliche Geschichten am Heiligen Abend

Gemeinsam wollen sie mit den Leuten singen, „damit wir in die weihnachtliche Stimmung kommen“. Außerdem sollen kleine besinnliche Geschichten zu Weihnachten vorgelesen werden. Ganz ähnlich sieht das Programm auch im DiakoniePunkt Altstadt aus, der unter anderem von Sarah Spohn, Leiterin der Abteilung Soziale Beratung bei der Diakonie, betreut wird.

„Wir machen ein bisschen Musik und singen zusammen. Dann gehen wir um 17 Uhr zum Gottesdienst in die Altstadtkirche.“ Die Vorfreude ist auch hier groß, weil man endlich wieder gemeinsam zusammensitzen könne, sagt Spohn. Sie weiß, wie wichtig das ist, „nicht nur für die Menschen, die sich kein tolles Weihnachtsessen leisten können, sondern gerade auch für die, die sonst einsam und alleine zu Hause wären.“