Letzte Vorbereitungen

Die Barparade kehrt zurück nach Pforzheim – und ist größer als je zuvor

Das Pforzheimer Nachtleben blüht wieder auf. Von Bar zu Bar heißt es an diesem Wochenende in der City. Die Barparade kehrt am Samstagabend in neuem Glanz zurück. Das Highlight ist ein Eröffnungskonzert der Söhne Mannheims.