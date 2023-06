Es ist noch einmal voll im Palm Beach an einem Samstag. Wird Bayern oder Dortmund Meister, diese Frage trieb dann doch die Massen in Pforzheims bekannteste Sportsbar. Abgesehen von solch hohen Fußballfeiertagen „war früher allerdings mehr Lametta“. Das findet zumindest Betriebsleiter Domenico Zilembo. Die Szene sieht er im Wandel.

Bundesliga am Samstag, das war einmal ein nationaler Mythos in Deutschland. Egal ob es nun heißt „Tor in Stuttgart“ oder „Tor in Freiburg“ und natürlich in der Zweiten Liga „Tor in Karlsruhe“. Das Palm Beach in Pforzheim ist spezialisiert auf diese Fußball-Großevents. Wer in Pforzheim rudelguckt, den zieht es zumeist auf die Wilferdinger Höhe. Aber nicht unbedingt zur Samstagskonferenz mit vielen Spielen gleichzeitig.

„Gerade dieses Samstagsgefühl in der Bundesliga wird immer weniger“, stellt Zilembo fest. Es sei schon vorgekommen, „dass Kunden um 18 Uhr darum bitten, dass wir den Ton ausmachen“. Geschäft mache man dennoch, nur eben anders.

Wir können uns als Gastronomen nicht beschweren. Domenico Zilembo, Betriebsleiter des Palm Beach Pforzheim

Das hängt auch mit dem Spielplan in Deutschlands höchster Fußballliga zusammen. Von neun Partien werden nur noch fünf, in Europapokalwochen sogar nur vier gleichzeitig ausgetragen. Und das sind dann auch noch die unattraktivsten. „Dafür haben wir übers gesamte Wochenende Fußball. Wir können uns als Gastronomen nicht beschweren“, sagt Zilembo.

Die Championsleague komme noch dazu. „Selbst wenn es Leipzig ist, ist da mehr los als bei Gladbach gegen Köln in der Liga.“

Pforzheim ist VfB-Hochburg – zumindest im Palm Beach

Die vergangene Saison etwa war keine schlechte für das Palm Beach. Und sie ist ja noch nicht ganz vorbei. Neben den Pokalfinals stehen noch zwei große Bundesliga-Relegationsspiele an – ausgerechnet zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. Nur der Sieger spielt nächste Saison in Liga eins.

Das treibt die Massen wieder in sein Geschäft, glaubt Zilembo. „Wir sind hier eine VfB-Hochburg“, so der in Karlsruhe Lebende. Ob das damit zu tun hat, dass es ein weiteres Palm Beach direkt neben der Mercedes-Benz-Arena gibt, oder Pforzheim an sich bereits VfB- und nicht mehr KSC-Territorium sei? Er wisse es schlicht nicht.

Gastronom Zilembo jedenfalls sieht die Relegation mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die zwei Zusatzspiele sind für uns natürlich gut. Aber noch wichtiger ist, dass Stuttgart drin bleibt.“

Nur absolute Top-Spiele sind Zuschauer-Magnet

Abseits solcher Schlagerspiele oder eben Meisterschaftsentscheidungen funktioniert der Samstag allerdings nur bedingt. „Wenn am Abend Bayern gegen Dortmund läuft, dann kommen die Leute schon mittags, weil sie sonst keinen Platz mehr bekommen“, sagt Zilembo. Die schauen dann dementsprechend auch die Bundesliga-Live-Konferenz.

Aber das gibt es eben nur einmal alle 17 Spieltage. „Das ist nicht die Premier League, wo es jede Woche ein wirkliches Top-Spiel gibt.“ Dennoch wird jede Woche in der Bundesliga eines am Samstag, Anstoßzeit 18.30 Uhr, angesetzt. Und sei es ein Duell der Aufsteiger Schalke gegen Bremen, was kaum Interesse hervorrufe.

Bescheidene Erwartungen an Heim-EM 2024

Überhaupt habe sich der Fußballfan verändert, seit die Bar 2004 eröffnete. „Bei der WM 2006 war hier die Hölle los“, erinnert sich Zilembo, der damals noch zahlender Gast war. Für die Heim-EM 2024 erwartet er keine solche Euphorie. „Wenn Deutschland spielt, ist es immer voll. Aber eigentlich auch nur dann, oder wenn wirklich große Mannschaften gegeneinander antreten.“

Das habe auch mit der Wirtschaftslage zu tun, glaubt Zilembo. „Die Leute haben nicht mehr das Geld, um häufig auszugehen. Manche bestellen dann statt drei Bieren vielleicht nur noch zwei.“

Und dann gibt es wieder Geschenke für das Palm Beach wie die Winter-WM in Katar. „Bei einer normalen Sommer-WM gehen die Leute ja raus in den Enzauenpark.“ Im dortigen Biergarten stehen für gewöhnlich bei Welt- und Europameisterschaften große Leinwände. „Wer will ihnen das auch übel nehmen? Diesmal kamen sie zu uns.“