Die Pforzheimer Gewerkschaften feiern 1933 keinen 1. Mai

„In gespannter Erwartung sahen wir dem 1. Mai und der weiteren Entwicklung entgegen“, hat der Pforzheimer Gewerkschaftssekretär Hermann Rapp in seinen „Erinnerungen und Aufzeichnungen“ mit Blick darauf vermerkt, was wohl am „Tag der Arbeit“ vor 90 Jahren geschehen werde. Denn nachdem die Nationalsozialisten mit Reichskanzler Adolf Hitler am 30. Januar 1933 die Macht übernommen hatten, erschwerten fast täglich neu erlassene Restriktionen das allgemeine Leben.

So auch am 1. Mai, der vor 90 Jahren zum gesetzlichen „Feiertag der nationalen Arbeit“ erklärt wurde, wobei gleichzeitig die traditionellen Kundgebungen der Gewerkschaften verboten wurden. Dafür wurden die Beschäftigten der Betriebe geschlossen auf die Straße geschickt, so dass Tausende durch Pforzheim zogen.

NSDAP musste in Pforzheim nicht wie anderswo radikal und militant sein

Das Jahr 1933 habe durch Hitlers Machtergreifung die große Wende in der Geschichte des deutschen Volkes gebracht, schreibt Hans-Peter Becht, der ehemalige Leiter des Stadtarchivs, in der 1996 herausgegebenen Edition „Die ‚Chronik der Stadt Pforzheim‘ 1891-1939“. Der Entschluss Hindenburgs, dem Führer der nationalsozialistischen Partei die Geschicke Deutschlands in die Hand zu legen, sei auch in Pforzheim mit großer Begeisterung begrüßt worden, dessen Bevölkerung seit Jahren treu national gesinnt war.

Nach zwei guten Jahren, war man tiefer gestürzt, als man es jemals für möglich gehalten hatte. Hans-Peter Becht, ehemalige Stadtarchiv-Leiter

Als am 5. März 1933 die Neuwahlen für den aufgelösten Reichstag stattfanden, erreichte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) in Pforzheim (mehr als 57 Prozent) wie auch in den Umland-Gemeinden die absolute Mehrheit und lag damit 13 Prozent über dem Reichsdurchschnitt.

Becht erklärt in früheren Veröffentlichung „Pforzheim, so wie es war“ (1987) als Grund dafür: „Nach langen Jahren wirtschaftlicher Schwierigkeiten hatte es zwei gute Jahre gegeben, dann war man tiefer gestürzt, als man es jemals für möglich gehalten hatte. Die hohe Arbeitslosigkeit, die katastrophale Lage vor allem der mittelständischen Betriebe, die fehlende Aussicht auf Besserung – all das lenkte die Hoffnungen vieler Wähler auf die politischen Kräfte, die das bestehende System rundweg ablehnten.“

Während sich die NSDAP anderswo radikal und militant gab, es zu Straßenschlachten kam, sei dies in Pforzheim im Rahmen der politischen Auseinandersetzungen eine Ausnahme geblieben. „Die NSDAP hatte daher wenig Mühe, sich Wählern – auch mit Blick auf die Rassentheorien wie ‚Die Juden sind unser Unglück‘ – als Hüterin von Sicherheit und Ordnung zu präsentieren“, so Becht.

Oberbürgermeister Erwin Gündert, der seit 1920 die Geschicke im Rathaus leitete war zum Präsidenten des badischen Sparkassen- und Gito-Verbands gewählt worden und schied am 13. März 1933 aus den städtischen Diensten. Ihm folgte der von der NSDAP eingesetzte Hermann Kürz. Zuvor war am 6. März, wie anderswo, die Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus gehisst worden. Der „Tag von Potsdam“ am 21. März führte auch in Pforzheim zu einem großen Aufmarsch nebst Fackelzug und Kundgebung auf dem Marktplatz, an dem rund 30.000 Volksgenossen teilnahmen.

Bereits am 10. April wurde Reichskanzler Adolf Hitler wie auch Reichspräsident Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg durch Beschluss des Stadtrats das Ehrenbürgerrecht der Stadt Pforzheim verliehen. Zu Ehren Hitlers erhielten die Panorama-Allee und die Hachelanlagen die Bezeichnung Adolf-Hitler-Allee und Adolf-Hitler-Anlagen.

Die letzte Sitzung dieses Stadtrats fand am 24. April statt, der nicht durch Wahlen sondern nach den Ergebnissen der Reichstagswahl vom März neu zusammengestellt wurde, wobei Kommunisten außen vor blieben.

Nationalsozialisten missbrauchten den 1. Mai für die eigene Propaganda

Dann rückte der 1. Mai näher. Der Feiertag wurde vor 90 Jahren von den Nationalsozialisten wieder eingeführt, nachdem er zuvor abgeschafft worden war. Allerdings missbrauchten sie ihn für ihre eigene Propaganda, um die Arbeiterschaft auf ihre Ziele einzuschwören. „Ein Fest, wie Pforzheim noch keines gesehen hat“, so hieß es in der „Pforzheimer Rundschau“, gab es am 1. Mai 1933.

Schon um 6 Uhr früh marschierten die Kapellen der Feuerwehr, unterstützt von denen der Sturmabteilung (SA) und des Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten) durch die Stadt, Brötzingen und Dillweißenstein.

Nach Feiern in Betrieben gab es vormittags ein Festkonzert im Stadtgarten, nach der Mittagspause eine Weihe der Fahnen, die später beim großen Umzug mitgeführt wurden. Der begann auf dem Messplatz mit den Belegschaften der Pforzheimer Betriebe, überliefert sind 16.000 Teilnehmer und 130 geschmückte Wagen, und endete – auf seinem Weg durch die Innenstadt umjubelt von Zigtausenden – zwei Stunden später auf dem Marktplatz.

Der Umzug fand erstmals ohne Beteiligung der Gewerkschaften statt. Mitglieder nahmen nur als Betriebsangehörige teil, da es ja ein von den Arbeitgebern bezahlter Feiertag war. Hermann Rapp (1894–1988), der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-Bunds Pforzheim, verbrachte ihn „bei einem schönen Spaziergang im Walde“, wie seinen „Erinnerungen und Aufzeichnungen aus schwerer und bewegter Zeit“ zu entnehmen ist. Er und zwei Kollegen blieben den Feiern fern, über die er später festhielt: „Von den Forderungen der Arbeitnehmer und von dem Geist, der diese und ihre Feiern am 1. Mai erfüllte, war nichts mehr zu spüren.

Es wurde in Volksgemeinschaft gemacht, große Reden erhalten, dem Arbeiter Sand in die Augen gestreut, dass ihm seine wirkliche Lage und was für eine Rolle er zu spielen hatte, verborgen bleiben sollte. Der 1. Mai ging ohne eine besonderes Ereignis für die Gewerkschaften vorüber. Wie sich deren Zukunft weiter gestalten sollte, musste abgewartet werden.“

Das Ende der Gewerkschaften in Pforzheim

Schon der nächste Tag brachte den Anfang vom Ende der Gewerkschaften. In Pforzheim geht die Besetzung des Gebäudes des Deutschen Metallarbeiterverbandes in der Emma-Jaeger-Straße, des Bauarbeiterverbandes in der Zehnthofstraße und des Gewerkschaftskartells in der Klostermühle ohne irgendwelche Zwischenfälle vonstatten. SA- und SS-Leute besetzten die Geschäftsräume, vor den Eingängen standen SA- und SS-Posten unter Gewehr. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Aktion.

Es gab allerdings keinerlei Schutzhaftmaßnahmen, ist dem Tagebuch von Karl Schroth (1909–1999) zu entnehmen. Der gelernte Stahlgraveur, Gewerkschaftsangehöriger, Mitglied der SPD (seit 1931 in der Sozialistischen Arbeiterpartei) , wurde wegen seiner Aktionen gegen Hitler mehrfach inhaftiert und 1939 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde später in die Wehrmacht zwangsverpflichtet, geriet in Gefangenschaft, befand sich in französischen Kriegsgefangenenlagern in Algerien und kehrte 1947 nach Pforzheim zurück. Schroth wurde Vorsitzender der hiesigen SPD, war Stadtrat und engagierte sich für die Arbeiterwohlfahrt und die Volksbühne.

Hermann Rapp war am 2. Mai 1933 wie üblich zur Arbeit in sein Büro gegangen. Als er gegen 9 Uhr aus dem Fenster sah, war die Gymnasiumstraße voll von Menschen und vor der Haustür hatten zwei SA-Männer ihre Posten bezogen. Wenig später marschierte eine bewaffnete Abteilung von 20 bis 30 SA-Männern auf. „Trotz des Ernstes konnte ich mich eines aufkommenden Lächelns über diese Schar nicht erwehren.

Dies glich mehr einer Räuberbande als einer militärischen Formation. So zog also der Nationalsozialismus aus, die Gewerkschaftshäuser zu erobern! Welche Gestalten und welche Bewaffnung. Der eine hatte ein Seitengewehr, der andere eine Pistole. Es fehlten nur die Sensen und die Dreschflegel“, hat Rapp in seinen „Erinnerungen und Aufzeichnungen“ festgehalten. Er harrte an seinem Schreibtisch der Dinge, die da kommen sollten. Wenig später war Rapp „abgesetzt“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der gelernte Maschinenschlosser beim Wiederaufbau der Gewerkschaften Erster Bevollmächtigter der IG Metall und 1950 örtlicher Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Mehr als 20 Jahre gehörte er für die SPD dem Gemeinderat an und erhielt für seine Verdienste den Ehrenring der Stadt Pforzheim.

Zeitungen mussten ihr Erscheinen einstellen, Vereine wurden aufgelöst, die SPD wurde verboten, nicht nur jüdische Mitbürger kamen in Schutzhaft, auch die Verantwortlichen des Milchwerks wegen der Gestaltung der Butterpreise. Was auch als Warnung an die Kaufleute galt, welche mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmitteln, handelten. Zudem veröffentlichte die Polizeidirektion am 24. Mai 1933 eine Bekanntmachung, dass sie entschlossen sei „zu schärfsten Maßnahmen“. Insbesondere sei beabsichtigt, „solche Schädlinge durch Anprangerung auf dem Marktplatz der öffentlichen Verachtung preiszugeben“.

Da war die NSDAP noch keine vier Monate an der Macht. Bis zu ihrem Untergang und dem Ende des folgenden Zweiten Weltkriegs mit der Zerstörung Pforzheims am 23. Februar 1945 und den mehr als 17.000 Toten sollten es noch zwölf Jahre voller Entbehrungen und großem Leid werden.