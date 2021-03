Die Pforzheimer kochen zu Ostern eher zuhause - das freut die Fischhändler

Es ist viel los vor Ostern in den Fischfachgeschäften. Weil die Restaurants zu sind, wird mehr zu Hause gekocht. Das könnte eigentlich den Händlern in die Hände spielen, die in diesen Tagen Scholle, Forelle und Karpfen verstärkt unter die Kundschaft bringen.

In der Karwoche kommt Fisch auf den Tisch. Das ist auch in Frank Haegeles Familie Tradition. Ob Karpfen oder Forelle, der Vorsitzende des Angelsportvereins Pforzheim holt sich meistens die Grundlage für den Osterschmaus selbst aus dem Wasser.

Gemeinsames Angeln fällt in Zeiten der Pandemie zwar flach. „Aber vielleicht gehe ich kurzfristig allein angeln“, sagt Haegele mit Blick auf den Kalender: Am 1. April beginnt die Saison an der Nagold. Zur Not kann er immer noch auf seine im vergangenen Jahr gefangene Forelle aus der Tiefkühltruhe zurück greifen. „Dann gibt es Folienforelle, mit Salzkartoffeln und vielleicht frischem Spargel.“

Kochen ist mein Steckenpferd. Frank Haegele, Angelsportverein