Am Ende wartet die Erleuchtung

„Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ feiert Premiere im Podium des Pforzheimer Theaters

Fünf Schauspielerinnen und vier Schauspieler schlüpfen in 51 Rollen. Und auf das Publikum warten bei „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ in Pforzheim 18 Geschichten in 20 Szenen.