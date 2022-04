Dieb bestiehlt unter Vorwand 74-Jährigen in Pforzheim-Brötzingen

Die Hilfsbereitschaft eines 74-jährigen Mannes hat am Donnerstagmittag in Pforzheim-Brötzingen ein Trickdieb ausgenutzt. Beim Kleingeldwechseln raubte er den älteren Mann aus.

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagmittag einem 74-Jährigen in Pforzheim-Brötzingen einen dreistelligen Betrag Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Täter den Mann in der Straße Am Mühlkanal an und bat ihn, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln.

Bei diesem Vorgang entwendete der Täter zunächst unbemerkt die Geldscheine des Geschädigten. Daraufhin entfernte sich der Trickdieb zu Fuß, stieg in ein Auto fuhr stadtauswärts. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um ein neueres Modell eines silbernen Mercedes-Benz.

Der Täter wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß, schlank und muskulös beschrieben. Er hatte sehr kurze Haare und trug ein olivfarbenen T-Shirt und eine dunkle Hose. Er habe Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0 72 31) 1 86 33 11 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.