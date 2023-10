Einige Gegenstände haben Diebe am frühen Dienstagmorgen aus zwei Autos in Pforzheim gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Pforzheim zwei Autos aufgebrochen und geplündert. Die Polizei teilte mit, dass sich die Diebe gegen 2 Uhr zuerst gewaltsam Zugang zum Laderaum eines Transporters, der in der Wildersinnstraße abgestellt war. Von dort gelangten sie in die Fahrerkabine.

Ein Auto brachen die Diebe durch Einwerfen des Fensters auf

Bei einem weiteren in der Nähe geparkten Auto warf jemand eine Fahrzeugscheibe ein. Die Diebe erbeuteten ein elektronisches Werkzeug, ein Laptop und Dokumente erlangen.

Die Polizei ermitteln nun und bittet Zeugen, Hinweise unter (0 72 31) 1 86 32 11 abzugeben.