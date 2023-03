Diebe stehlen Messingdraht aus einer Lagerhalle in Pforzheim

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in eine Pforzheimer Firma eingebrochen. Sie klauten Messing mit einem Wert im vierstelligen Eurobereich.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Firma auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim eingebrochen. Nach Abgaben der Polizei gelangten die Einbrecher am Sonntag gegen 0.45 Uhr gewaltsam in eine Lagerhalle der Firma in der Stuttgarter Straße.

Von dort entwendeten sie Messingdraht mit einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Zur Spurensicherung war die Kriminaltechnik im Einsatz. Der Polizeiposten Pforzheim-Brötzingen führt die Ermittlungen.