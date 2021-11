Diebe stehlen Wertsachen aus Auto in Pforzheim

Bekleidung und eine Handtasche haben Unbekannte zwischen Sonntag und Montagmorgen aus einem Auto in Pforzheim gestohlen. Die Polizei gibt Sicherheitstipps.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten in der Zeit von Sonntag, 2 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in Pforzheim in einen Fiat ein. Sie schlugen zunächst die Beifahrerscheibe des Autos ein.

Daraufhin entwendeten die Diebe eine schwarze Jacke, Lederhandschuhe und eine Handtasche mit einem Geldbeutel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro, der Diebstahlschaden wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei gibt auf ihrer Webseite Tipps und Hinweise.