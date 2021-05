Dienstgeheimnisse verraten? Abtreibungsgegner erheben vor Gericht massive Vorwürfe gegen Stadt Pforzheim

Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung sind im Pforzheimer Ratssaal eigentlich keine Besonderheit. Doch was an diesem Mittwoch vorgetragen wurde, überstieg die üblichen kommunalpolitischen Scharmützel erheblich. Bereits zum zweiten Mal in der Corona-Zeit diente die Räumlichkeit als provisorischer Gerichtssaal für das Verwaltungsgerichts Karlsruhe.

Unter dem Vorsitz von Richter Thomas Haller verhandelte dort die zweite Kammer des Verwaltungsgerichts über die Klage der Abtreibungsgegnerin Pavica Vojnovic gegen Demonstrationsauflagen der Stadt Pforzheim. Die Verwaltung hatte 2019 entschieden, dass die Frau aus Mühlacker und ihre Mitstreiter der Gruppe „40 Tage für das Leben“ während der Öffnungszeiten nicht mehr in Sichtweite zur Pforzheimer Beratungsstelle von Pro Familia demonstrieren dürfen.

Das wurde von Pforzheims Erstem Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) damals mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der schwangeren Frauen begründet, die die staatlich anerkannte Beratungsstelle unbeobachtet aufsuchen wollen. Eine Verwaltungsentscheidung, die bundesweit Beachtung fand, denn die Einschränkung von Grundrechten ist juristisch durchaus heikel. „Ein Gebetsverbot“, so behaupten die Kläger, die in der Verhandlung massive Vorwürfe vortragen.