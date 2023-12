An dem Lastkraftwagen in Pforzheim entnahmen Unbekannte mehrere hunder Liter Dieselkraftstoff. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Zwischen Freitag, 22. Dezember, 15 Uhr, und Dienstag, 26. Dezember, 17.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Tankdeckel eines in der Pforzheimer Dammstraße geparkten Lkw aufgebrochen und mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendet, so die Polizei in einer Pressemeldung am Mittwoch.

Tankschloss an weiterem Lkw beschädigt

An einem weiteren dort geparkten Lkw wurde das Tankschloss beschädigt. Zu einem weiteren Kraftstoffdiebstahl kam es jedoch nicht.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter der Telefonnummer 07231/1863211 in Verbindung zu setzen.