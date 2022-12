Nur die Kombination von Frei- und Hallenbad ermöglicht einen wirtschaftlichen Bäderbetrieb. Getragen von diesem Gedanken haben sich CDU, Grüne Liste und Bündnis 90/Die Grünen nach langem Zögern jetzt doch noch zu einem entsprechenden Gemeinderatsantrag durchgerungen. Sie wollen, dass schnellstmöglich in diesem Sinne entschieden wird, lassen sie Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) wissen. Dieser ist damit zumindest in diesem Punkt isoliert in seiner Partei.

Das Nein zu einem weiter so am Emma-Standort liegt in der Luft, seitdem Stefan Studer vom Ingenieursbüro Kannewischer am 19. Oktober erneut die Potenziale Pforzheims für bestimmte Bädertypen darlegte und darauf das Für und Wider der aktuellen Planung aufbaute. Allein die Kräfte dafür schienen zu schwinden.

Ursächlich dafür soll nach Ansicht von Beobachtern vor allem sein, dass sich Rathauschef Boch dezidiert für den Gemeinderatsentscheid im Januar 2020 stark macht. Anders ausgedrückt: Er will ein Emma-Jaeger-Bad im Stadtzentrum und nicht eine Verlagerung auf den Wartberg.

Details liefert ein Frage- und Antwortkatalog

„Als guter Demokrat“ müsse er die Entscheidung vom Januar 2020 akzeptieren, erfährt die Öffentlichkeit kürzlich per Pressemitteilung. Die Verwaltung stehe hier in der Pflicht, lässt er weiter wissen und verweist auf einen „schwierigen und langwierigen Prozess“ nach dem Grundsatzbeschluss von 2018 für den Erhalt aller Bäder „überhaupt zu einem Kompromiss zu kommen“.

Details zu dieser Position und zu dem, was die Verfechter eines Kombibads auf dem Wartberg wollen, lassen sich in einem Frage-Antwort-Katalog nachlesen, den die Bäderverwaltung mit Erstem Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) am 12. Dezember im Werkeausschuss vorlegte. Dort geht es dann auch um die finanzielle Seite, auf die der OB an keiner Stelle seines Statements Bezug nimmt. Außerdem werden die Alternativen sowohl zeitlich als auch in Bezug auf die bislang angefallenen Ausgaben, den Nutzen sowie Verkauf des Emma-Geländes beleuchtet.

Kosten für das Emma-Jaeger-Bad in Pforzheim liegen bei 46 Millionen Euro

Der Januarbeschluss für das Emma-Jaeger-Bad von 2020 basiert auf einem „geschätzten Kostenrahmen von 23,62 Millionen Euro brutto“, wie in der Sitzungsvorlage R 0190 nachgelesen werden kann. Jüngsten Berechnungen zufolge liegt die Bausumme bei 46 Millionen Euro. Angesichts dieser Entwicklung führen die Befürworter der Kombilösung unabsehbare finanzielle Folgen und technische Schwierigkeiten an für die Forderung, „sämtliche Planungen und Vergaben unverzüglich zu stoppen“.

Auf den Mehrwert einer gesicherten Weiterentwicklung des vorhandenen Freibads setzen die drei Fraktionen bei ihrer Argumentation für den Schwenk in Richtung Wartberg. Außerdem gelte es angesichts von Energiekrise und schwieriger Personalsituation bei der Stadtverwaltung – also mit Blick auf die laufenden Betriebskosten – „wo immer es geht, Synergien zu nutzen“.

Bestandssicherung durch ein neues Gesamtpaket

So es keine Abweichler gibt, werfen CDU, Grüne Liste und Bündnisgrüne gemeinsam 17 Stimmen ins Feld für einen Neuanfang in Sachen Bäder auf dem Wartberg. Ein wesentliches Argument dafür ist auch, dass damit ein Sprungbecken, eine Wasserrutsche und beispielsweise ein Kleinkinder-Schwimmbecken verbunden wären, das Boch beim Emma-Jaeger-Bad über eine Sammelaktion verwirklichen will.

Beim Emma-Jaeger-Bad müssten für das Gesamtpaket nach Berechnungen des Fachmanns rund 54 Millionen Euro aufgewendet werden. Auf dem auch vom Sportkreis und insbesondere den Schwimmvereinen favorisierten Wartberg sei es für etwa 52 Millionen zu haben.

Außerdem wäre „der Erhalt und die Sanierung des Freibads garantiert“, werben die Fraktionsvorsitzenden Marianne Engeser (CDU), Axel Baumbusch (Grüne Liste) und Stefanie Barmeyer (Grüne) mit einer Art Gegenleistung um die idealerweise vier Mitstreiter aus anderen Fraktionen und Gruppierungen, die sie für einen Beschluss in ihrem Sinne brauchen.