Haushaltswarengeschäft

Drei Männer schlagen Schaufensterscheibe in Pforzheim ein

Aus unbekannten Gründen haben drei Männer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Schaufensterscheibe in Pforzheim eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Diese nahm die drei Männer in der Nähe des Tatorts fest.