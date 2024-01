Dreijähriger Junge wird bei Unfall in Pforzheim schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist ein dreijähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim scher verletzt worden.

Von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden ist ein dreijähriger Junge am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, in Pforzheim, so die Polizei in einer Pressemeldung am Montagvormittag. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Eutinger Straße in östliche Richtung, als das Kind unvermittelt auf die Straße gerannt ist.

Trotz Gefahrenbremsung und sofort eingeleitetem Ausweichmanöver konnte laut der Polizei ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der Junge erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 41-Jährige blieb unverletzt.