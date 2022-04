Drive-In-Teststation wandert in die Pforzheimer City

Seit mehr als einem Jahr organisiert die Firma M&S Trading die Drive-In-Teststation auf dem Messplatz.

Dazu gehört auch ein Impfangebot. Doch nun wird das Gelände wieder für Veranstaltungen gebraucht.

Die Pforzemer Mess wird nach zweijähriger Corona-Pause vom 10. bis 19. Juni ihre Zelte am gewohnten Standort aufschlagen. Für die Firma M&S Trading steht damit ein Umzug an.

Messplatz in Pforzheim wird sukzessive geräumt

Die beiden Geschäftsführer Marcus Mürle und Robin Stephan räumen mit ihrem Team bereits sukzessive den Messplatz, damit sie pünktlich zum 1. Mai auf dem Parkplatz bei der Alfons-Kern-Schule mit Drive-In-Testen und später auch Impfen weiter machen können.

„Es freut uns, dass wir für dieses sehr wichtige und bürgerfreundliche Testangebot eine gute und pragmatische Lösung finden konnten“, sagt Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) laut einer Pressemitteilung der Stadt.

Zwei Autostraßen und eine Straße für Fußgänger

Mürle und Stephan hatten im März 2021 das Testzentrum in Eigenregie eröffnet und Anfang dieses Jahres um eine Impfstraße erweitert.

Auf dem nun übergangsweise ebenfalls von der Stadt zur Verfügung gestellten Areal in der City wollen sie zwei Autostraßen und eine Straße für Fußgänger einrichten. Zunächst ausschließlich für Corona-Testungen. „Kurzfristig werden wir aber auch wieder ein Impf-Angebot auf die Beine stellen“, erklärt Mürle gegenüber den BNN.

Test-Container bleibt auf Messplatz

Auf dem Messplatz wird laut Stadt ein Test-Container stehen bleiben. „Zur Mess kommt dort ein weiterer hinzu“, sagt Mürle mit Blick darauf, dass keiner weiß, welche Regeln bis dahin gelten. Wie Bürgermeister Büscher ist auch Mürle davon überzeugt, „dass die Pandemie uns nicht in Ruhe lassen wird“.

Die Pandemie wird uns nicht in Ruhe lassen. Marcus Mürle, Teststation-Betreiber

Daher wollen die Betreiber auch weiterhin an ihren 28 Teststationen in Pforzheim und dem Enzkreis festhalten. „Wir rechnen damit, dass sie im Winter stark gebraucht werden.“ Zwar wurde am Messplatz zuletzt weniger getestet. In Spitzenzeiten habe sein Team bis zu 1.800 Testwillige am Tag gezählt, berichtet Mürle.

In den vergangenen Tagen seien es im Schnitt nur noch zwischen 600 und 800 Personen gewesen. Von diesen allerdings seien über zehn Prozent positiv. An diesem Freitag seien sogar 36 Prozent positiv auf das Virus getestet worden.

Gute Testinfrastruktur werde in Pforzheim weiterhin benötigt

„Es fließen aber nur PCR-Ergebnisse in die Infizierten-Statistik ein“, gibt Mürle zu bedenken, dass die Zahlen nicht realistisch seien und keinen Aufschluss geben würden zur tatsächlichen Zahl der Infizierten. „Nur wenn einer von den positiv Getesteten zum PCR-Test geht, der positiv ausfällt, wird er von der Statistik erfasst.“

Auch glaubt Mürle, dass die Inzidenzzahlen nach den Osterferien wieder in die Höhe gehen werden. „Wir werden weiterhin eine gute Testinfrastruktur in Pforzheim brauchen“, warnt auch Erster Bürgermeister Büscher.

Auf dem Alfons-Kern-Parkplatz soll die Teststation ab 1. Mai zu den gleichen Zeiten wie auf dem Messplatz geöffnet sein, von 7 bis 20 Uhr. Mürle hofft, im Sommer wieder auf den Messplatz zurückkehren zu können, doch die Entscheidung dazu liegt bei der Stadt.