Drogen an Bord: Autofahrer will in Pforzheim vor Polizeikontrolle fliehen

Zu einer rasanten Verfolgungsjagd ist es am Montag in Pforzheim gekommen. Ein 27-Jähriger versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Kanzlerstraße in Pforzheim versucht, vor der Polizei zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife gegen 17.30 Uhr den 27-Jährigen kontrollieren. Nachdem die Beamten ihm das Anhaltezeichen gaben, blieb er zunächst in der Tiefenbronner Straße auf Höhe des dortigen Getränkehandels stehen.

Als sich die Polizisten dem Auto näherten, beschleunigte der Mann und fuhr davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Flucht führte mit teils weit überhöhter Geschwindigkeit über die Keplerstraße auf die Schellingstraße, in die Gellertstraße, weiter in die Gabelsberger Straße sowie in den Häldenweg und in die Seebergstraße bis hin zum Kreisverkehr am Kupferhammer.

Drogentest fällt positiv aus

Dort fuhr der 27-Jährige so gegen einen Bordstein. Der rechte Vorderreifen platzte. Schließlich gelang es den Beamten, dem Mann den Weg in Fahrtrichtung Würm abzuschneiden und ihn zu kontrollieren.

Im Auto des Mannes, der mit einem 26-jährigen Beifahrer unterwegs war, fand die Polizei geringe Mengen an Cannabis sowie entsprechende Utensilien. Ein Drogenvortest auf Cannabis fiel zudem positiv aus. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben.

Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten direkt ein. Ferner erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.