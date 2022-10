Drohungen statt Drogen: Zwei Jugendliche erpressen junge Frau in Pforzheim

Zwei unbekannte Jugendlichen haben am Montag einer Frau in Pforzheim gedroht und anschließend ihre Wertsache entwendet. Dabei trug einer der jungen Männer eine Pistole bei sich, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau wollte ursprünglich eine kleine Menge Marihuana von einem der Jugendlichen kaufen. Dafür trafen sie sich auf einem Feldweg der Römerstraße in der Nähe einer Bank.

Unbekannte entwenden Bargeld und Tabak

Doch der Jugendliche erschien nicht allein, sondern brachte einen Bekannten mit. Nachdem die Frau dem jungen Mann das Geld für den Drogenkauf geben lassen hat, packte der Begleiter die Geschädigte am Arm und forderte weiteres Geld. Dabei drohte er ihr mit einer Pistole, die er angeblich im Hosenbund mit sich führte. Letztlich nahmen die Unbekannten einen kleineren Bargeldbetrag sowie Tabak an sich – Drogen als Gegenleistung gab es dafür nicht. Danach flüchteten sie den Berg hinauf in Richtung Buckenberg.

Frau beschreibt Jugendliche

Der eine Mann war zwischen 17 und 18 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Er hatte schwarze und leicht gelockte Haare, grüne Augen und einen leichten Dreitagebart. Dazu trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose der Marke Jako. Der junge Mann hatte dazu einen schwarzen Rucksack der Marke Nike bei sich.

Der andere Mann war jünger als sein Begleiter. Er hatte schwarze, kurze und lockige Haare, braune Augen und einen leichten Schnurrbart. Er trug einen beigen oder weißen Kapuzenpullover mit einer schwarze Umhängetasche.