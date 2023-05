E-Bike-Fahrer bei Überholvorgang in Pforzheim verletzt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in Pforzheim einen E-Bike-Fahrer riskant überholt und die Flucht ergriffen. Der Biker stürzte und verletzte sich.

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich in der vergangenen Freitagnacht zwischen einem Autofahrer und einem E-Bike-Fahrer in Pforzheim ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 56-jähriger E-Bike-Lenker gegen 21.40 Uhr die Wurmbergerstraße in Richtung Haidachstraße, als er von einem hinter ihm fahrenden Auto überholt wurde.

Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes während des Überholvorganges, musste der E-Bike-Fahrer nach rechts ausweichen, blieb mit seinem Pedal am Bordstein hängen und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer setzte unterdessen seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum beteiligten Auto.