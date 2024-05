Ein großer Chor soll es werden am Samstag, 11. Mai, auf den Stufen vor der Schlosskirche. Je nachdem, wie viele Menschen mitsingen, kann sich der Chor bis in den Schlosspark hinein ausbreiten.

Es ist ein besonderer Chor. Einer, der in dieser Formation noch nie zuvor gemeinsam gesungen hat. Einer, der seine Stimme für die Demokratie erhebt. Das Schöne dabei: Jeder und jede kann mitsingen.

Eine musikalische Vorbildung dafür braucht es nicht. Chorleiter Brian Garner (Sänger, Stadttheater) und Lars Quincke (Pianist) sind Profi genug, um dem Chor spontan die richtigen Töne zu entlocken. Auch der Ort symbolisiert das Besonderes. Hier hat einst der Humanist Johannes Reuchlin gewirkt.

Demokratie als tägliche Aufgabe

„Deine Stimme für Demokratie“ ist das Motto der Veranstaltung, zu der die Bürgerbewegung #zusammenhalten Pforzheim am Samstag ab 11 Uhr ein. Der Anlass: Das Grundgesetz begeht im Mai seinen 75. Geburtstag.

Das deutsche Grundgesetz ist eine Verfassung, die weltweit Beachtung findet, erinnert Gerhard Baral, neben Christian Schmidt Sprecher von #zusammenhalten, bei einem Pressegespräch mit Mitgliedern der Bürgerbewegung. Seit 75 Jahren ist Frieden auf deutschem Boden, was in den Jahren davor nicht selbstverständlich war.

Und am 9. Juni stehen wichtige Wahlen für das Europaparlament und die Kommunalparlamente an. Mit der Aktion soll gezeigt werden, dass Demokratie nicht selbstverständlich, sondern eine tägliche Aufgabe ist.

Ein richtiges Zeichen im richtigen Moment. Georg Lichtenberger

Katholischer Pfarrer, Leiter der Kirchengemeinde

„Ein richtiges Zeichen im richtigen Moment“, sagt Pfarrer Georg Lichtenberger. Im Chor kommt es auf jede einzelne Stimme an. Man muss aufeinander hören, nicht nur die eigene Stimme laut ertönen lassen. Genauso braucht die Gesellschaft jede und jeden im Engagement für die Demokratie.

In Gleichklang kommen, andere mit ins Boot holen und mit einem anderen Format einen demokratischen Beitrag leisten, wollen Silvia Morabito und Miriam Heidle. Sie unterstützen Denkräume auf dem Buckenberg und in der Nordstadt. Denkräume entstanden auf Initiative von #zusammenhalten im Herbst 2022 als Orte für den Austausch zu kontroversen Themen über Gruppengrenzen hinweg.

An Pforzheimer geschichtsträchtigem Ort für Zusammenhalt und Demokratie

Mirzeta Haug ist es ein persönliches Anliegen, die Demokratie zu schützen. Sie musste die Erfahrung machen, dass durch Propaganda Freunde und Nachbarn in kurzer Zeit zu Kriegsgegnern wurden.

Als Pfarrerin der Friedensgemeinde und der ökumenischen Citykirche will Heike Reisner-Baral in die Stadt hinein wirken und sich an geschichtsträchtigem Ort vor den Mauern der Schlosskirche für Zusammenhalt und Demokratie einsetzen.

Er ist gerne dabei, sagt Fazli Isbilen. Der gebürtige Türke und Mitglied des Internationalen Beirats zeigte sich nur etwas skeptisch, was die Beteiligung der türkischen Community angeht.

„Man müsste mehr machen“, sagt er; wozu Baral spontan einlud. Mithilfe von Mitgliedern des Internationalen Beirats und Mitarbeitenden vom Internationalen Bund (IB) wurden Werbeflyer in verschiedene Sprachen übersetzt. Für künftiges gemeinsames Singen würden die Veranstalter sich freuen, wenn demokratisches Liedgut aus weiteren Nationen vertreten wäre.

Die Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die in Pforzheim leben, müssen Demokratie erleben, erklärt Liane Bley, IB-Regionalleiterin. Bley sieht das Chorsingen als Auftakt für mehr vielversprechende Veranstaltungen.

So sieht es auch Christine Müh, die Geschäftsführerin vom Kommunalen Kino. Sie fühlt sich mit der Aktion an allererste Kontakte mit Geflüchteten im Jahr 2015 erinnert, als sich ein Chor ohne Sprache, nur mit Silben-Gesang etablierte, um gemeinsam etwas zu tun.

Musik kann verbinden

Ein möglichst breites Spektrum und eine große Vielfalt im gemeinsamen Singen für die Demokratie wünscht sich Jugendgemeinderat Leon Meyer. Musik kann, wie Religion, spalten.

Aber sie kann auch verbinden, weiß Dekanin Christina Quincke. Mit dem gemeinsamen Singen möchte sie die verbindende Kraft, die auch dem Grundgesetz zu eigen ist, mit der wichtigen Botschaft: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, deutlich machen.

Der Liederreigen am Samstag beginnt mit dem deutschen Freiheitslied „Die Gedanken sind frei“ und endet nach 45 Minuten mit der „Ode an Freude“, der Europahymne, die Ludwig van Beethoven komponiert und mit dem Gedicht von Friedrich Schiller unterlegt hat. Ein Lied, das in allen Sprachen mitgesungen werden kann, betont Baral. Alle zehn Lieder haben ihre Geschichten, in die vorab eingeführt wird.