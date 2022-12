Kaum Geschenke für die Kinder

Ein Fest des Verzichts: Weihnachten 1922 war in Pforzheim von der Inflation bestimmt

Es ist sicherlich eines der beliebtesten deutschsprachigen Weihnachtslieder, das auch in diesem Jahr wieder gesungen wird: „O du fröhliche“. Doch vor 100 Jahren will Fröhlichkeit an Heiligabend und über die Festtage in Pforzheim und anderswo nicht aufkommen.