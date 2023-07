Ein Gewerbegebiet im Pforzheimer Ochsenwäldle ist endgültig vom Tisch

Ein Gewerbegebiet im Ochsenwäldle ist endgültig vom Tisch. Eine artenschutzrechtliche Ausnahme wird es nicht geben. Das ist das Ergebnis eine Untersuchung, die die Stadt in Auftrag gegeben hat.

Grund dafür ist auch die Situation im Pforzheimer Stadt- und Staatswald. Dieser weise nämlich schon eine so hohe ökologische Wertigkeit auf, dass hier kaum noch weiteres Aufwertungspotenzial zu erwarten sei.

Im Pforzheimer Ochsenwäldle wurden Fledermäuse nachgewiesen

Genau das wäre aber erforderlich gewesen, damit das Ochsenwäldle, wo ein artenreiches Fledermausvorkommen nachgewiesen wurde, als Gebiet für eine künftige Gewerbeflächenentwicklung infrage kommt.

Damit ist auch klar: ein großes, möglicherweise auch ein interkommunales Gewerbegebiet, wird sich auf Sicht nicht entwickeln lassen.

Fokus soll nun auf Aufwertung bestehender Gewerbegebiete liegen

Die Stadt will den Fokus jetzt auf die Innenentwicklung und die Aufwertung bestehender Gewerbegebiete legen, vor allem im nördlichen Bereich der Stadt.

Das Ergebnis der Untersuchungen zeige letzten Endes das Spannungsverhältnis zwischen artenschutzrechtlichen und umweltschutzrechtlichen Belangen einerseits sowie wirtschaftlichen Interessen andererseits, erklärt Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag. „Das ist eine Grundsatzproblematik, die hier für ganz Deutschland steht und die auch hier in Pforzheim alleine nicht aufzulösen sein wird.“

Trotzdem brauche es den Mut, Visionen zu haben und Entscheidungsprozesse anzustoßen, wie im Falle des Ochsenwäldles geschehen. „Am Beginn eines solchen ergebnisoffenen Prozesses hat man natürlich noch nicht die Gewissheit, dass er am Ende auch zum Erfolg führen wird, oder ob am Ende das Ergebnis ist, dass eine solche Realisierung nicht denkbar ist.“

Angesichts von Klimawandel und Biodiversitätskrise ist es zu akzeptieren, dass wir das Ochsenwäldle nicht als Gewerbefläche entwickeln können. Sibylle Schüssler

Bürgermeisterin

In diesem Punkt bestehe nun aber Klarheit und alleine deshalb sei es richtig gewesen, eine potenzielle Entwicklung prüfen zu lassen, denn als er und Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) ihr Amt angetreten hätten, standen zwar viele Flächen als eventuell verfügbar im Raum; ob sie auch tatsächlich genutzt werden können, das sei aber erst durch solche Untersuchungen wie beim Ochsenwäldle final klar.

„Angesichts von Klimawandel und Biodiversitätskrise ist es zu akzeptieren, dass wir das Ochsenwäldle nicht als Gewerbefläche entwickeln können“, betont in dem Kontext auch Schüssler. In der Begründung liege allerdings auch ein positiv stimmender Fakt: „Wir können froh und stolz darauf sein, dass wir einen Wald haben, der eine so hohe klimatische Bedeutung hat, einen Wald, in dem auch die Biodiversität eine große Rolle spielt, denn das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig“, so Schüssler.

Insofern hätte es angesichts des Klimawandels auch nicht mehr in die Zeit gepasst, eine so große Waldfläche abzuholzen. „Deshalb würde ich den Blick nun gerne nach vorn richten.“

Wie auch Boch sieht sie nämlich Potenzial in der Entwicklung bestehender Gewerbegebiete, die es nun zu forcieren gelte – beispielsweise im Gebiet PF8 gegenüber vom Buchbusch, das ein nachhaltiges Gewerbegebiet werden könne.

„Flächen müssen sehr effektiv und effizient ausgenutzt werden, weil wir mit unseren Flächen schonend umgehen müssen“, gibt Schüssler zu bedenken. „Die Ressource Boden ist endlich.“

Direktor von Wirtschaft und Stadtmarketing erlebt große Nachfrage nach Flächen

Darum weiß auch der Direktor des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), Oliver Reitz. „Als Vertreter des WSP bin ich schon etwas betrübt über diese Ergebnisse“, räumt er dennoch ein, zumal es beim unternehmerischen Wachstum nicht nur um Gewerbesteuern, sondern immer auch um Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze gehe, „und dazu gehören naturgemäß auch Flächen“, sagt Reitz.

Trotz Pandemie und wirtschaftlicher Gesamtlage sei die Nachfrage in den vergangenen drei bis vier Jahren ungebrochen groß. „Wir erleben tagtäglich, dass Flächenanfragen bei uns ankommen“, bemerkt Reitz. „Das ist ein gutes Zeichen, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir darauf reagieren müssen.“

Eine Innenverdichtung mit größtmöglichen Nachhaltigkeitsbemühungen sei nun geboten. Die Stadt müsse dafür sorgen, „dass wir möglichst zusammenhängende Areale in unser Eigentum bringen und als Stadt Herrin der Fläche werden“, wie es teilweise schon geschehe. Die Aufgabe werde nun sein, „die Botschaft des heutigen Tages zu übersetzen in die Kreise des Mittelstands und auch darauf hinzuwirken, dass uns Unternehmen nicht verlassen“, so Reitz.