Einbrecher dringen in Wohnhaus in Pforzheim ein: Polizei bittet um Hinweise

Einbrecher sind in der Silversternacht in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Südweststadt eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, eine Türe auf und verschafften sich so Zugang in das Anwesen in der Oechslestraße. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen, bevor sie flüchteten. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (07231) 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.