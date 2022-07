Einbrecher erbeuten 10.000 Euro von Pforzheimer Firma

Diebe haben am Wochenende in Pforzheim zugeschlagen und einen hohen Geldbetrag aus dem Geldschrank einer Firma entwendet.

Unbekannte Langfinger sind am Wochenende in das Gebäude einer Firma auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim eingedrungen und haben dort 10.000 Euro in bar gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in die Firma in der Mannheimer Straße ein. Über die hintere Seite des Gebäudes betraten sie zunächst die Werkstatt und machten sich dann über die restlichen Räume her.

Dabei durchsuchten die Diebe Schränke und Schubladen. In einem Geldschrank wurden sie fündig und machten sich mit dem Bargeld in Höhe von 10.000 Euro aus dem Staub.