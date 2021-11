Einbrecher in Pforzheim schlagen Schaufenster ein und klauen falsche Diamanten

Diese Einbrecher waren wohl nicht besonders helle: In Pforzheim haben unbekannte Täter ein Schaufenster eingeschlagen und Deko-Diamanten geklaut. Dabei richten sie dennoch hohen Schaden an.

Unbekannte Einbrecher sind in Pforzheim in ein Ladengeschäft eingebrochen und haben dabei zweifelhafte Beute gemacht. Wie die Polizei meldet, schlugen die Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.35 Uhr das Schaufenster eines Geschäfts in der Pforzheimer Bleichstraße ein.

Sie stahlen eine Schachtel mit vermeintlich wertvollem Inhalt - nämlich Diamanten. Die waren aber nicht echt, sondern nur Dekoration. Tja. Pech gehabt, ihr Einbrecher. Der entstandene Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro hingegen ist leider keine Deko, sondern real.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07231/186-3311.