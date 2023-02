Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Baustelle in der Pforzheimer Weststadt eingebrochen und haben mehrere Geräte gestohlen.

Unbekannte sind über das Wochenende gewaltsam in eine Baustelle in der Pforzheimer Weststadt eingedrungen und haben daraus Baumaschinen entwendet. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher in der Zeit wischen Freitagabend um 21 Uhr und Montagmorgen um 8 Uhr Zutritt zu dem Rohbau in der Maximilianstraße.

Die Täter brachen eine verschlossene Metalltür auf und stahlen mehrere Arbeitsgeräte. Diebstahl- und Sachschaden seien nicht bekannt.