Einbrecher stehlen Geld aus Gärtnerei in Pforzheim-Eutingen

Aus einer Gärtnerei in Pforzheim-Eutingen haben Unbekannte wenige hundert Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

In eine Gärtnerei sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Pforzheim-Eutingen eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher zwischen 19.15 und 7.15 Uhr zunächst das Gebäude und dann mehrere Schränke im Inneren aufbrachen. Sie fanden dort einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen zu melden

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Einbruch oder andere verdächtige Aktivitäten, Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Unter (0 72 31) 1 86 32 11 können Hinweise abgegeben werden.