Aus einem Kosmetikstudio in Pforzheim haben Einbrecher am Montagmorgen Geräte im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

Zwei Männer sind am Montagmorgen zwischen 1 und 2.30 Uhr in ein Kosmetikstudio in der Badenstraße in Bietigheim eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass sie dort Geräte im Wert von mehereren 10.000 Euro stahlen.

Der Abtransport des Diebesguts war sehr laut

Eines der Elektrogeräte musste wohl unter lauten Geräuschen über den Gehweg geschoben werden, weshalb die Polizisten auf Hinweise hoffen. Zeugen können sich unter (0 72 45) 91 27 10 melden.