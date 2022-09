Polizei sucht Zeugen

Einbrecher stehlen in Pforzheim mehrere Hundert Kilo Edelmetall im Wert von 200.000 Euro

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Nacht von Dienstag, 23 Uhr, auf Mittwoch, 5.30 Uhr, haben Unbekannte in der Pforzheimer Nordstadt Edelmetall in hohem Wert erbeutet.