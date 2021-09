Einbrecher stiehlt dreistelligen Betrag aus Pforzheimer Gaststätte

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in eine Gaststätte in Pforzheim eingebrochen und hat einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Durch ein Fenster gelangte der Täter in den Schankraum.

Einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe hat ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gaststätte in der Hans-Sachs-Straße in Pforzheim erbeutet. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim gelangte der Täter zwischen 21 Uhr am Dienstagabend und 10.50 Uhr am Mittwochmittag, durch ein Fenster in den Schankraum.

Wer vor diesem Hintergrund sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 0 72 31/1 86 33 11 zu melden.