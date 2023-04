Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Hilfsorganisation auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim verschafft.

Offenbar ist er bei seinem Einbruchsvorhaben gestört worden, so dass letztlich kein Diebstahlsschaden entstanden war., heißt es in einer Pressemeldung der Polizei.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. April, 16.45 und 19.50 Uhr, drang der Einbrecher in die in der Karlsruher Straße gelegenen Büroräumlichkeiten ein. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte mittels Hebelwerkzeug eine weitere Tür zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang.

Vorbereitend wurde auch eine Tür geöffnet, die den Fluchtweg ins Treppenhaus sichern sollte, so die Meldung weiter. Während seines Einbruchs wurde der Mann jedoch bemerkt und ergriff die Flucht.

Der Eindringling wird wie folgt beschrieben: Der hellhäutige Unbekannte war männlich, etwa 180 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Hose und eine schwarze Weste ohne Ärmel sowie eine schwarze Strickmütze. Auffällig war seine grüne FFP2-Maske.

Hinweise gesucht

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.