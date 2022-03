Einbruch in Pforzheimer Firma: Unbekannte stehlen Geld und Laptops

Nach einem Einbruch in der Nacht auf Samstag ist die Polizei in Pforzheim auf der Suche nach den Tätern.

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in eine Firma im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 5.30 Uhr in das Gebäude in der Straße Im Hinteren Zeil ein.

Darin durchsuchten sie die Büroräume und stahlen neben einem Tresor, in welchem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, auch einige Laptops.

Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Sachschaden und bittet zur Aufklärung des Verbrechens um Hilfe aus der Bevölkerung.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (0 72 31) 1 86 33 11 in Verbindung zu setzen.