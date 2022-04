Einbruch in Pforzheimer Gaststätte - 4.000 Euro Sachschaden

Drei bislang unbekannte Täter brechen am Montagmorgen in eine Gaststätte in der Pforzheimer Nordstadt ein und entwenden Bargeld.

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in der Pforzheimer Nordstadt in eine Gaststätte eingebrochen. Eine Zeugin wurde am Montag gegen 4.30 Uhr auf Geräusche aufmerksam und nahm drei Männer in einer Gaststätte in der Ebersteinstraße wahr, so die Polizei.

Als die Einbrecher entdeckt wurden, flüchteten sie in Richtung Salierstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter die Tür zur Gaststätte auf. Dort entwendeten sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.