Einbruch in Pforzheimer Gaststätte und Sportverein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in Pforzheim eine Gaststätte und einen Sportverein eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop, Wechselgeld und Nahrungsmittel.

In Pforzheim ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gaststätte in der Siedlungsstraße Opfer eines Einbruchs geworden. Die Polizei informierte, dass die Einbrecher dabei unter anderem einen Laptop und Wechselgeld entwendeten.

Die Diebe hebelten zuerst eine Tür des Gebäudes auf und durchsuchten dann alle Räumlichkeiten. Neben Wertgegenständen entwendeten sie auch Nahrungsmittel.

Außerdem brachen sie die Tür eines angrenzenden Sportvereins auf und durchsuchten das Inventar. Allerdings entwendeten sie hier nichts.