Einbruchserie am Wochenende in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Insgesamt drei mal haben Einbrecher in Pforzheim am Wochenende versucht in Anwesen einzubrechen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In Pforzheim ist es zwischen Freitag und Sonntag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Insgesamt drei mal haben Einbrecher versucht in Pforzheimer Wohnungen einzusteigen, so die Polizei.

Der erste Einbruch geschah im Laufe des Freitagmorgens in der Jahnstraße. Wie die Polizeit mitteilt, sollen die Einbrecher offenbar gewaltsam über eine Tür in die Wohnung gelangt sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuck sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Einbrecher in Pforzheim-Huchenfeld um kurz nach Mitternacht in einer Wohnung eingebrochen. Der Täter hat eine Fensterscheibe eingeworfen um in das Anwesen der Huchenfelder Hauptstraße zu gelangen, so die Beaten. Der Einbrecher ist ohne Beute zu Fuß in Richtung Weißensteiner Straße geflohen. Er soll zwischen 30 bis 40 Jahren sein, war dunkel gekleidet und hat eine dunkle Mütze, sowie eine dunkle Umhängetasche getragen.

Ebenfalls in Pforzheim-Huchenfeld sind weitere Täter zwischen Samstag- und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Bechtbrunnenstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei, sind die Einbrecher ebenfalls gewaltsam durch die Tür in das Haus eingedrungen. Nachdem sie mehrere Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.