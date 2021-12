Einbrüche in gleich zwei Pforzheimer Geschäfte

Die Täter zerstören in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Eingangstüren in Pforzheim und verursachen dabei einen Schaden im vierstelligen Bereich.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es zwischen 2.50 Uhr und 3.30 Uhr gleich zwei Einbrüche in den Pforzheimer Stadtbereichen „Südweststadt“ und „Nordstadt“ gegeben. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteile, warfen die Täter die Glaseinsätze der Eingangstüren mit einem Stein ein. So gelangten sie in die Verkaufsräumlichkeiten der Geschäfte. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise erbeten

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 entgegen.