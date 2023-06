Der Mangel an Kinderärzten ist in Pforzheim und Enzkreis so groß, dass viele Eltern ihren Nachwuchs nicht gegen Masern impfen lassen können. Den Nachweis braucht es aber für die Aufnahme in der Kita.

Dass in Pforzheim und dem Enzkreis ein extremer Mangel an Kinderärzten herrscht, ist hiesigen Eltern schmerzhaft bewusst. Wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, zeigte die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts, Brigitte Joggerst, im gemeinsamen Jugendhilfe- und Sozialausschuss am Donnerstagabend auf: Für die Versorgung von insgesamt mehr als 58.000 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es gerade mal 23 Ärzte.

Zum einen ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Pforzheim in den vergangenen zehn Jahren mit 17 Prozent deutlich stärker gestiegen als im Landesschnitt mit drei Prozent. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Kinderärzte seit Jahren.

Aktuell kommen auf jeden einzelnen Kinderarzt rund 2.420 Kinder, das sind 515 oder 34 Prozent mehr als im Landesschnitt. „Das zeigt sich auch in der Belastung der Kinderklinik“, sagte Joggerst. Ein hoher Prozentsatz in der Notaufnahme gehöre dort nicht hin, sondern in die Praxen.

Kinderarzt-Mangel in Pforzheim: Vorsorge-Impfungen fallen unter den Tisch

Die Not ist so groß, dass viele Vorsorgeleistungen nicht erfüllt werden könnten. Ein Beispiel ist die Impfung gegen Masern: „In der Regel sind die Eltern keine Anthroposophen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Aber sie finden keinen Arzt.“

Eine der Folgen: Ist das gelbe Untersuchungsheft nicht aktualisiert, gibt es keinen Kita-Platz. „Wir brauchen die Vorsorge auch, um Krankheitsbilder zu erkennen“, erklärte die Gesundheitsamtsleiterin.

Ihre Behörde habe mit dem Impfen begonnen – freilich, ohne dies honoriert zu bekommen. Und man versuche, chronische Krankheiten wie epileptische Anfälle oder Herzfehler zu ermitteln.

Caritas-Chef Frank-Johannes Lemke beschrieb Folgen des Mangels, wenn etwa chronische Erkrankungen nicht erkannt werden und zu Behinderungen führen können.

KV-Vertreterin Franziska Rellig nannte in ihrem Bericht einen pädiatrischen Versorgungsgrad von 84,5 Prozent für Pforzheim und Enzkreis, der noch vor zehn Jahren bei 130 Prozent lag. Ob eine Unterversorgung vorliege, werde aktuell vom Landesausschuss geprüft. Rechnerisch fehlten drei Kinder- und Jugendärzte. KV-Zahlen zufolge sind von den zehn Kinderärzten in Pforzheim 20 Prozent 60 Jahre und älter.

Zwei Plätze für Nachwuchsärzte sollen finanziell gefördert werden

Um den Mangel abzufedern, stellt die KV für Pforzheim zwei Plätze für Nachwuchsärzte in Aussicht, die mit 120.000 Euro über das Programm „Ziel und Zukunft“ gefördert würden. Auch könnten die Kommunen selbst Ärzte anstellen und durch Bereitstellen von Wohnraum und Kita-Plätzen die Arbeit attraktiv gestalten, ergänzte Rellig.

Die Kennzahlen von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bildeten den tatsächlichen Versorgungsgrad nicht ab, erklärte Joggerst und forderte, über eine Priorisierung im medizinischen Bereich nachzudenken. Es müssten neue Indikatoren gefunden werden, um die „knappe Ressource Arzt“ zu unterstützen.

Die knappe Ressource droht noch knapper zu werden: Ärzte finden für ihre Praxen keine Nachfolge, andere wollen in Teilzeit arbeiten. Immer stärkere Arbeitsbelastung, hoher bürokratischen Aufwand, schlechte Bezahlung, fehlende Work-Life-Balance: Die alten Haudegen, die über 60 Stunden die Woche arbeiteten, gebe es heute kaum noch, sagte Joggerst und griff damit eine Bemerkung Lemkes auf.

Dieser forderte für Pforzheim und Enzkreis einen gemeinsamen Aktionsplan von KV, Kommunen, Gesundheitsamt und den hiesigen Bundestagsabgeordneten.

Kommunen sollen Ärzte selbst anstellen, um Mangel zu bekämpfen

Die Kommune könne zudem selbst Ärzte anstellen, und die Ansiedlung in der Region etwa durch Kita- und Bauplätze attraktiver machen. Caritasdirektor Frank Johannes Lemke fordert eine gemeinsame Anstrengung von KV, Kommune, Gesundheitsamt und Politik, um den Missstand zu lindern.

Lemke brachte im Anschluss an die Sitzung eine von ihm selbst und dem damaligen Oberbürgermeister Gert Hager entwickelte Konzeption für die Familienzentren ins Spiel. Neben regulären Beratungen und frühen Hilfen müsste es dort auch kinderärztliche Angebote geben.