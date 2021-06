Kai S. aus Pforzheim war ein heimlicher Held der Klimabewegung. Mit seiner Bruchlandung in der Allianz-Arena in München hat sich der 38-jährige Greenpeace-Aktivist nicht nur Probleme mit der Justiz zugezogen.

Er war ein heimlicher Held der Klimabewegung. Jetzt steht Greenpeace-Aktivist Kai S. als verantwortungsloser Bruchpilot da. Der 38-jährige Pforzheimer hätte am vergangenen Dienstag in der Allianz-Arena in München fast eine Tragödie verursacht.

Mit einem Motor-Gleitschirmflieger war der langjährige Greenpeace-Aktivist kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels Deutschland gegen Frankreich über dem Stadion eingeschwebt – eine Protest-Aktion gegen den Sponsor Volkswagen. Doch die Sache lief buchstäblich aus dem Steuerruder.

Video-Aufzeichnungen zeigen: Nach einer Berührung mit einem von Dach zu Dach gespannten Stahlseil verlor Kai S. die Kontrolle und trudelte Richtung Boden, bekam noch einmal die Kurve, blieb dann aber mit seinem Rucksackmotor bei der Ehrentribüne an einem TV-Scheinwerfer hängen. Der Propeller wurde zerstört, Teile flogen mit hoher Geschwindigkeit umher. Vermutlich nur, weil die Plätze dort coronabedingt kaum besetzt waren, ging die Sache glimpflich aus: Zwei Beschäftigte im Stadion sowie der Pilot wurden leicht verletzt.