Die Pogromnacht vor 85 Jahren war der Auftakt zur Eskalation der Gewalt und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Was Oberbürgermeister Peter Boch in einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung der Stadt und der Jüdischen Gemeinde Pforzheim nun forderte.

Es war ein sehr emotionaler Moment, als bei der Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht vor 85 Jahren dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Pforzheim, Rami Suliman, die Stimme versagte. „Nie wieder“, hatte zuvor Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) proklamiert, nie wieder solle ein Mensch Angst haben müssen, weil er eine Kippa trägt, „das ist nicht verhandelbar“.

In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 organisierte und lenkte das nationalsozialistische Regime im gesamten Deutschen Reich Gewaltaktionen gegen Juden, ihre Geschäfte und Synagogen. Menschen jüdischen Glaubens wurden in Pforzheim wie im ganzen Land terrorisiert, misshandelt, beraubt und verschleppt, erinnerte Boch.

„Es war der Auftakt zur Eskalation der Gewalt und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung“, erklärte der Autor und Historiker Jeff Klotz in seinem Vortrag.

Nie wieder ist jetzt schon wieder. Rami Suliman

Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Pforzheim

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Pforzheim erinnert auch an die Folgen des Terroranschlags der Hamas

„Aber leider passiert es jetzt schon wieder. Nie wieder ist jetzt schon wieder“, erinnerte Suliman am Donnerstag im Pforzheimer Volksbankhaus mit belegter Stimme an die Folgen des brutalen Terroranschlags der Hamas mit 1.400 Todesopfern in Israel und Auswirkungen auch auf das Leben in Pforzheim.

Kinder haben Angst, abends in den Religionsunterricht zu gehen. Die Leute kommen nicht mehr in die Synagoge, so Suliman. „Wir spüren Solidarität von allen Seiten“, das Verhältnis von Juden und Moslems in Pforzheim sei gut.

Gleich nach dem Anschlag in Israel zeigten die 15 Religionsvertreter im Rat der Religionen ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde und eine Woche später bildeten die Freikirchen eine Menschenkette um die Synagoge, zählte Suliman auf: „Das hilft und stärkt“, und trotzdem sei selbst er jetzt vorsichtiger, gucke auf der Straße nach rechts und links, überlege sich zweimal, ob er sage, welchen Beruf er ausübt.

Auf den „unmenschlichen Terrorakt der Hamas“ kann es nach Ansicht Bochs „nur eine Reaktion“ geben: Die entschiedene Verurteilung dieses Terrorakts, uneingeschränkte Solidarität mit den jüdischen Menschen und die bedingungslose Anerkennung der Selbstverteidigung Israels.

Schülerinnen und Schüler des Pforzheimer Hilda-Gymnasiums stellen ein Video vor, in dem Zeitzeuginnen berichten

Als einen Beitrag zur Aufklärung und gegen Antisemitismus machen Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe Geschichte Aktiv im Hilda-Gymnasium unter Anleitung ihres Lehrers Martin Rühl in kurzen Videoclips eindrucksvoll deutlich, wie es damals war.

Einen Clip stellten sie vor. In diesem berichten Zeitzeuginnen, wie jüdische Väter in ihren Wohnungen vor den Augen ihrer Kinder brutal verprügelt wurden. Weitere Clips der Projektgruppe gibt es auf www.spurensuche-pforzheim.de.

„Die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis müssen wachgehalten werden“, lobte Boch das Schulprojekt, das die Geschichte von Jüdinnen und Juden ins kollektive Gedächtnis der Stadt schreibe.

Musikalisch wurde die Gedenkfeier von Fenella Bockmaier am Klavier begleitet. Nach dem Gebet des Rabbiners Moshe Yudelevitz erfolgte die gemeinsame Kranzniederlegung von Stadt und Jüdischer Gemeinde im Beisein von Landesbischöfin Heike Springhart am Mahnmal auf dem „Platz der Synagoge“ an der Zerrennerstraße.